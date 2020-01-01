  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

40 ألف مراجع يزورون عيادات الأسنان الحكومية منذ بداية العام

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

زار 40 ألف مواطن عيادات الأسنان الحكومية في الضفة الغربية، منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، وتلقوا أكثر من 42 ألف خدمة صحة سنية.

وأشارت مدير وحدة صحة الفم والأسنان د. بهادر طه إلى أن عيادات الأسنان التابعة لها في الضفة الغربية وعددها 47 عيادة، بينها 7 متنقلة، تقدم خدمات علاجات الحشوات المختلفة والقلع، وتنظيف الأسنان.

وأضافت أن عدد المعالجين من خلال الصحة المدرسية السنية (8913) طالبا، بواقع (10264) خدمة.

وأوضحت د. طه أن مشاريع عديدة تُجرى على صعيد الصحة السنية، منها تزويد عيادة البيرة بأجهزة جديدة، وتجديد عيادة الأسنان بالمخفية بالتبرع من المجتمع المحلي، وافتتاح عيادة أسنان نحالين وبيت فجار وحجة في قلقيلية، فيما يجري العمل حاليا على التجهيز لافتتاح عيادة أسنان طولكرم ودورا.

وبلغ عدد مرضى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم علاجهم (183 مريضا) في مستشفى رفيديا، مستشفى الخليل الحكومي، ومجمع فلسطين الطبي. وكانت الخدمات السنية المقدمة لهم وقائية وعلاجية مثل (قلع، علاج عصب جزئي للأطفال، حشوات تجميلية، حشوات فضة، قلع جراحي مع خياطة، تنظيف الأسنان واللثة).

يشار إلى أن عدد أطباء الأسنان في الضفة الغربية (3537 طبيب أسنان) 39.6% منهم إناث، فيما بلغ عدد العيادات المسجلة لدى وزارة الصحة 1488 عيادة أسنان، وبلغ عدد مختبرات الأسنان 131 مختبراً.

#عيادات الأسنان #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

ضمن تسوية شاملة ..أنباء عن تفاهمات بشأن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

لأول مرة.. غزة تصدر كميات كبيرة من "الشتوي" لدول الخليج

"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

الاعلام العبري: نتنياهو يدلي بيان هام مساء اليوم وهذا ما سيتناوله..

أسلوب تنقيط الصواريخ غير مقبول.. عضو بالكنيست: خياران امامنا للتعامل مع غزة!

رئيس الأركان الجزائري: أفشلنا "مؤامرة خطيرة" على البلاد

الأخبار الرئيسية

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل

ابو مرزوق

ردا ً على قرار الكابينت باقتطاع أموال المقاصة.. أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز!!

غزة

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!