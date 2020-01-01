40 ألف مراجع يزورون عيادات الأسنان الحكومية منذ بداية العام

رام الله / سما /

زار 40 ألف مواطن عيادات الأسنان الحكومية في الضفة الغربية، منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، وتلقوا أكثر من 42 ألف خدمة صحة سنية.

وأشارت مدير وحدة صحة الفم والأسنان د. بهادر طه إلى أن عيادات الأسنان التابعة لها في الضفة الغربية وعددها 47 عيادة، بينها 7 متنقلة، تقدم خدمات علاجات الحشوات المختلفة والقلع، وتنظيف الأسنان.

وأضافت أن عدد المعالجين من خلال الصحة المدرسية السنية (8913) طالبا، بواقع (10264) خدمة.

وأوضحت د. طه أن مشاريع عديدة تُجرى على صعيد الصحة السنية، منها تزويد عيادة البيرة بأجهزة جديدة، وتجديد عيادة الأسنان بالمخفية بالتبرع من المجتمع المحلي، وافتتاح عيادة أسنان نحالين وبيت فجار وحجة في قلقيلية، فيما يجري العمل حاليا على التجهيز لافتتاح عيادة أسنان طولكرم ودورا.

وبلغ عدد مرضى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم علاجهم (183 مريضا) في مستشفى رفيديا، مستشفى الخليل الحكومي، ومجمع فلسطين الطبي. وكانت الخدمات السنية المقدمة لهم وقائية وعلاجية مثل (قلع، علاج عصب جزئي للأطفال، حشوات تجميلية، حشوات فضة، قلع جراحي مع خياطة، تنظيف الأسنان واللثة).

يشار إلى أن عدد أطباء الأسنان في الضفة الغربية (3537 طبيب أسنان) 39.6% منهم إناث، فيما بلغ عدد العيادات المسجلة لدى وزارة الصحة 1488 عيادة أسنان، وبلغ عدد مختبرات الأسنان 131 مختبراً.