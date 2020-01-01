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الأولى: الحوانين والمغازي حبايب.. والقادسية يتعادل مع الأقصى

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأولى: الحوانين والمغازي حبايب.. والقادسية يتعادل مع الأقصى


غزة / سما /

تعادل خدمات المغازي مع نظيره بيت حانون الأهلي (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم المغازي عن طريق محمود أبو عيادة (82), قبل أن يتعادل "الحوانين" عبر محمد الحداد (86).

ورفع المغازي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس, بفارق الأهداف خلف خدمات خانيونس, وبات رصيد "الحوانين" 27 نقطة في المركز الثاني, بفارق الأهداف خلف خدمات النصيرات.

القادسية – الأقصى (1-1)

واحتكم القادسية للتعادل مع منافسه الأقصى (1-1).

وافتتح الأقصى النتيجة عبر عز الدين العارور (45), لكن القادسية تعادل عن طريق محمود الحبيبي (64) من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للأقصى نفذها أحمد أبو بلال (35).

ورفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس, وأضحى رصيد الأقصى 17 نقطة في المركز العاشر, بفارق الأهداف خلف نماء.

#خدمات المغازي #بيت حانون الأهلي #القادسية #الأقصى

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