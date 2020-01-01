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لماذا تراجع الإنتر عن ضم مهاجم تشيلسي؟

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تراجع الإنتر عن ضم مهاجم تشيلسي؟


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن سر تراجع نادي إنتر ميلان، عن التعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي.

وارتبط الإنتر بضم جيرو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل حاجة أنطونيو كونتي المدير الفني لـ"النيراتزوري"، للتعاقد مع مهاجم جديد من أجل دعم صفوفه.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المهاجم الفرنسي لن ينضم لصفوف الإنتر خلال "الميركاتو" الشتوي، بعدما تراجع النادي الإيطالي عن موقفه.

وأوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت", أن "النيراتزوري" خفف من اهتمامه بضم جيرو مع اقتراب شهر يناير المقبل، إذ فضّل التركيز على عودة أليكسيس سانشيز مهاجم الفريق، من الإصابة، بدلا من التعاقد مع مهاجم جديد في الشتاء.

ومن المنتظر أن يعود سانشيز من إصابته خلال الشهر المقبل، بعدما ابتعد عن المشاركة مع "الأفاعي" لعدة أشهر.

#إنتر ميلان #أوليفيه جيرو #تشيلسي

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