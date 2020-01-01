صلاح يفوز بلقب صاحب أجمل هدف لليفربول

وكالات / سما /

فاز النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة صاحب أجمل هدف في ملعب "أنفيلد" خلال عام 2019 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك في تصويت أجراه الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر تويتر، ونافس محمد صلاح على حصد اللقب بـ"هدفين" الأول فى شباك تشيلسى بالنسخة الماضية المسابقة، والثانى أمام أرسنال الموسم الحالى.

ودخل المنافسة مع محمد صلاح كل من البرازيلى فابينيو الذى سجل هدفا صاروخيا فى شباك مانشستر سيتى هذا الموسم، وساديو مانى الذى أحرز هدفاً مثالياً فى شباك إيفرتون.

وحصل هدف محمد صلاح فى شباك تشيلسى على 56% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء، فيما حصل هدفه فى شباك أرسنال على 5% من أصوات الجماهير، وحصل هدف فابينيو الصاروخى فى شباك مانشستر سيتى على 34%، وهدف ساديو مانى فى شباك ايفرتون على 6% .