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موقف بوجبا النهائي من الرحيل عن اليونايتد في يناير

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف بوجبا النهائي من الرحيل عن اليونايتد في يناير


وكالات / سما /

كشف وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا، وكيل بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن الموقف النهائي للنجم الفرنسي من الرحيل عن ناديه في نافذة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

وعاد بوجبا من الإصابة التي أبعدته أخر 3 شهور، لكنه لم يتدرب مع مانشستر يونايتد صباح الإثنين، بعد عودته من المشاركة في حدث خيري بفرنسا، بسبب مشاكل بدنية.

ويأمل سولشاير أن يكون اللاعب جاهزاً للمواجهة المقبلة أمام أرسنال. بعد عودته للمشاركة أمام نيوكاسل، لكنه غاب عن أخر مباراة أمام بيرنلي.

وربطت العديد من الصحف إمكانية انتقال بوجبا إلى ريال مدريد، عند فتح باب الانتقالات الشتوية. بعدما فشل النادي الملكي في ضم اللاعب الصيف الماضي.

وقال رايولا في تصريحات عبر “سكاي سبورتس”: “بوجبا يحترم دائماً مانشستر يونايتد، كما يحترمه النادي تماماً”.

وأضاف: “يمكنك متابعة تصريحات سولشاير، بأن بوجبا لن يرحل، كل شيء على ما يرام بين الطرفين، إذا كان لدى أولي ويريد التحدث معي حول هذا الموضوع، هو يملك رقم هاتفي، وحتى تلك اللحظة أتحدث مع إد وودوارد”.

وواصل: “بوجبا يكافح  بسبب إصابته، وهذا هو الشيء الأهم في الفترة الحالية”.

وأختتم: “أنا أعرف أن سولشاير يحترم بوجبا ويحبه لما فعله معه في الماضي”.

#بول بوجبا #مانشستر يونايتد

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