أوباميانج في طريقه للرحيل عن آرسنال

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “الميرور” بأن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج سيرحل عن صفوف ناديه الحالي آرسنال الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل الجابوني بيير أوباميانج لفريق آرسنال شهر يناير من عام 2018، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني بمبلغ بلغ حوالي 64 مليون يورو.

وخلال تلك الفترة، أصبح أوباميانج من أهم عناصر آرسنال، ونال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفةً مع محمد صلاح وساديو ماني.

وأشارت الصحيفة أن قرار بيير إيميريك أوباميانج النهائي هو الرحيل عن صفوف آرسنال، وعدم تجديد عقده الذي سينتهي صيف عام 2021.

وأكملت الصحيفة أن إدارة آرسنال ستعمل على بيع نجمها الجابوني أوباميانج في الصيف المقبل لمن يرغب في التعاقد معه، خوفاً من رحيله بشكل مجاني، وسط اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه.

وأوضحت الصحيفة أن أوباميانج بالرغم من قراره النهائي بشأن الرحيل عن آرسنال، إلا أنه تحدث مع الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز الحالي، وأكد له بأنه سيقدم كل ما لديه للفريق حتى يحين موعد رحيله.

الجدير بالذكر أن أوباميانج قد شارك مع فريقه آرسنال حتى الآن هذا الموسم في 24 مباراة، ونجح في تسجيل 15 هدفاً، وصنع آخر.