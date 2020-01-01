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بدء تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" بالبحر المتوسط

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" بالبحر المتوسط


القدس المحتلة / سما /

 بعد مرور عقد على اكتشافه، بدأ اليوم الثلاثاء، تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.

وكانت المتحدثة باسم شركة ديليك مايا سبير قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التدفق "التاريخي" الأول للغاز من الحقل إلى "الشبكة الوطنية الإسرائيلية" على الشاطئ سيبدأ في تمام الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش تقريبًا.

ومن المقرر لاحقا تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى مصر والأردن عبر خطوط أنابيب.

وكان من المقرر بدء تشغيل الحقل قبل أسبوع، لكن وزارة البيئة الإسرائيلية أخرته في اللحظة الأخيرة، وطلبت من شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية للطاقة تقديم بيانات إضافية حول السلامة والنظافة.

ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا، ويقع على عمق 1700 متر، وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليار متر مكعب.

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