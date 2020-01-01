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ماركا تكشف عن خطط برشلونة في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماركا تكشف عن خطط برشلونة في الميركاتو الشتوي


وكالات / سما /

ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الانتقالات الشتوية، التي تعتبر فرصة لبعض الفرق لتعزيز صفوفها من أجل تحقيق أهدافها الكروية هذا الموسم.

في ضوء ذلك، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خطط نادي برشلونة الإسباني في انتقالات يناير، حيث أكدت أنه لا توجد مساعي نحو التوقيع مع لاعبين جدد في السوق الشتوية القادمة.

واستثمر النادي الكتلوني بشكل كبير في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من خلال التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني، الصفقتين اللتين كلفتا خزينة البلوجرانا ما يقارب 200 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا أن البرسا أرجأ خطط تعزيز الفريق إلى الصيف القادم، حيث أن هناك تفكير في دعم وسط الملعب، لأنه من المفهوم إمكانية رحيل أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش عقب نهاية الموسم الجاري.

أضف إلى ما سبق أنه سيكون هناك نقاش حول مستقبل لويس سواريز في خط هجوم البرسا، حيث يحرص النادي على التوقيع مع بديل طويل الأجل، والعين على لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.

أخيراً، سيكون هناك تقييم أيضاً لوضعية مركز الظهير الأيمن، رغم وجود 3 لاعبين الآن: سيميدو، روبيرتو وموسى واجي.

#ماركا #برشلونة

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