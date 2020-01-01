الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخليل على معبر الكرامة ويستدعي آخر من بيت أمر

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من مدينة الخليل، أثناء توجهه إلى معبر الكرامة، وسرقت مبلغا ماليا من أحد المنازل في بيت أمر أثناء تفتيشه.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ماهر برقان على معبر الكرامة اثناء توجهه لتأدية مناسك العمرة.

وأشار الناشط الاعلامي محمد عوض، ان هذه القوات داهمت بلدة بيت أمر وفتشت منزل المواطن أحمد خضر أبو مارية، وحطمت أثاثه، واستولت على مركبته، ومبلغا ماليا.

كما داهمت منزل المواطن ذياب حسن العلامي، وسلمت نجله أمير (20 عاما) بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وأبقت على اغلاق مدخل مخيم الفوار بالبوابة الحديدية منذ الأسبوع الماضي.