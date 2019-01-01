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كهرباء القدس: هذه المناطق سيشملها قطع الكهرباء يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء القدس: هذه المناطق سيشملها قطع الكهرباء يومي الأربعاء والخميس


رام الله / سما /

 أعلنت شركة كهرباء القدس، اليوم الثلاثاء، برنامج قطاع التيّار الكهربائي ليومي الأربعاء والخميس، ضمن الجولة الخامسة، بناءً على إنذار شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وسيشمل القطع يوم غد الأربعاء، اعتبارًا من الثانية عصرًا وحتى الخامسة مساءً، مناطق واسعة من بيتونيا غرب رام الله، بالإضافة إلى قراها الغربية (عين عريك، دير ابزيع، كفر نعمة، بلعين، خربثا بني حارث، دير قديس، نعلين، قبيا، المدية، بدرس، دير عمار، بيتللو، جمالة، راس كركر، الجانية، قرية الطيرة، بيت عور الفوقا، بيت عور التحتا، خربثا المصباح، بيت لقيا، بيت نوبا، صفا، وبيت سيرا.

كما سيشمل القطع مناطق واسعة في بيت لحم، من الثانية عصرًا وحتى الخامسة مساءً، في حوسان ووادي فوكين، بتير، نحالين، الخضر، الجزء الشرقي من مخيم الدهيشة، ارطاس، جبل هندازة،واد شاهين، أجزاء من بيت ساحور، العبيدية، دار صلاح، الشواورة، راس الواد، الخاص، النعمان، معبر مزمورية، شارع الجبل، باب ازقاق، اسكانات الطفل اليسوع، شارع المدبسة، كيسان، الرشايدة، المنيا، أجزاء من مخيم العزة، الكركفة.

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