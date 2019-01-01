7 معتقلين فجر الثلاثاء ومصادرة مركبة واموال

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين، بينهم ثلاثة من سلوان في القدس المحتلة.

ووفق مصادر محلية فإن جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير السابق مصطفى السخل من مدينة نابلس، وصادروا مركبته، واعتقلوا محيي عبد الحق، وعيسى يوسف عنتر من بلدة الساوية جنوب المدينة.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال لقمان سامي ريان من بيت دقو شمال غرب القدس.

وصادر جنود الاحتلال مركبة ومبلغًا ماليًا للشاب قسام أبو ماريا من بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة منزله فجرًا، وسلّموا الشاب أمير العلامي استدعاءً لمقابلة المخابرات الاحتلال.