  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 أسرى استشهدوا في سجون الاحتلال خلال 2019

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 أسرى استشهدوا في سجون الاحتلال خلال 2019


القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير فلسطيني رسمي أن خمسة أسرى فلسطينيين استشهدوا خلال العام 2019 في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت زهاء 5500 فلسطيني في العام نفسه.

وذكرت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير مشترك، أنه من بين المعتقلين في العام المنصرم 889 طفلا، و128 امرأة على الأقل.

وأوضح التقرير أن غالبية العدد المذكور من المعتقلين تم الإفراج عنهم، فيما تواصل إسرائيل اعتقال قرابة 5 آلاف فلسطيني منهم 40 أسيرة، و20 طفلا و450 شخصا قيد الاعتقال الإداري.

وبحسب التقرير فإن السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال العام المنصرم 1035 أمر اعتقال إداري كان من بينهم أوامر بحق أربعة أطفال، وأربع نساء.

وخاض 50 أسيرا إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما رافق ذلك إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم.

وفي هذه الأثناء، صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب إعداد ملف بشكل عاجل خاص بأسماء الأسرى المرضى القابعين في سجون إسرائيل.

وقال أبو بكر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن هذ الخطوة تأتي على ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن فتح تحقيق ف جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وفي 20 كانون أول/ديسمبر الجاري، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه تسعى لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يكشف عن أهداف وتفاصيل اتفاق التهدئة مع حماس بغزة

عائلة الغرباوي تحمل حماس مسؤولية ما تم تداوله في وسائل الإعلام وتؤكد براءة ابنها

ضمن تسوية شاملة ..أنباء عن تفاهمات بشأن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

لأول مرة.. غزة تصدر كميات كبيرة من "الشتوي" لدول الخليج

"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

الاعلام العبري: نتنياهو يدلي بيان هام مساء اليوم وهذا ما سيتناوله..

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل

ابو مرزوق

ردا ً على قرار الكابينت باقتطاع أموال المقاصة.. أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز!!

غزة

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

قرارات مجلس الوزراء.. تشكيل فريق لتحديث قانون العقوبات و منح مدراء مديريات "التربية" درجة مدير عام