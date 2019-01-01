اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في سلوان

القدس المحتلة / سما /

أصيب الفتى آدم أبو رموز، بجروح مختلفة بعد اعتداء حراس المستوطنين عليه في حي بطن الهوى ببلدة سلوان.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن حراس المستوطنين اعتدوا على مجموعة من الشبان أثناء تواجدهم في حي بطن الهوى بالبلدة، وحصلت مشادات كلامية وعراك بالأيدي بين الطرفين، ثم قام حراس المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي في المنطقة.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال اقتحمت المكان ، وساندت المستوطنين في الاعتداء بضرب الأهالي وألقت القنابل الصوتية بكثافة دون إبعاد حارس المستوطنين المعتدين عن السكان.

وأوضح المركز أن حراس المستوطنين قاموا باحتجاز الفتى آدم أبو رموز واعتدوا عليه بالضرب المبرح، واعتقلوه ثم قاموا بتسليمه لقوات الاحتلال، كما اعتقل وهو ينزف دما من وجهه ورأسه.

وأضاف المركز أن العديد من الأهالي أصيبوا بشظايا القنابل الصوتية وبرضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليهم.