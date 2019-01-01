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حالة الطقس: انخفاض على الحرارة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض على الحرارة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، ان يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نهاراً، وشديدة البرودة ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا بوجه عام، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية ولاحقاً خلال ساعات الليل على المناطق الوسطى ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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