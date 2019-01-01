المرصد السوري: عملية تجنيد "المرتزقة" لإرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف

سما / وكالات/

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأن جهود تركيا لـ"تجنيد المرتزقة" من أجل إرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف.

وأوضح أنه رصد "ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا".

وأوضح أنه يجري نقلهم للمعسكرات "من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم"، مشيرا إلى أن "عملية تسجيل الأسماء تستمر بشكل واسع".

وكان المرصد السوري ذكر أمس الاحد أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 فرد.

ونقل عن مصادر لم يسمها أن "الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بي 2000 و2500 دولار للشخص الواحد، لعقد مدته ثلاثة أو ستة أشهر، مقابل التوجه إلى العاصمة الليبية".

ولم يتسن التأكد من هذه الأنباء بصورة مستقلة.