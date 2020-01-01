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أسلوب تنقيط الصواريخ غير مقبول.. عضو بالكنيست: خياران امامنا للتعامل مع غزة!

الإثنين 30 ديسمبر 2019 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسلوب تنقيط الصواريخ غير مقبول.. عضو بالكنيست: خياران امامنا للتعامل مع غزة!


القدس المحتلة / سما /

اعتبر عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهار، اليوم الاثنين، أن أمام "اسرائيل" خيارين بشأن قطاع غزة . 

وقال زوهار إن "مطلب عائلتي غولدين وأورون (الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة) شرعي وصحيح"، مضيفا : "هناك خياران، إما تهدئة أو معركة كبيرة. أسلوب تنقيط الصواريخ في الجنوب غير مقبول".

وكانت زهافا شاؤول والدة الجندي المحتجز في غزة أورون، قد قالت : "الحكومة الإسرائيلية والنظام الأمني والكابينت نسوا أن هناك جنديين لا يزالان في غزة"، مضيفة : "أنا أريد ابني هنا والآن".

في سياق متصل، ألقى أفيرام شاؤول شقيق الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس في قطاع غزة أورون شاؤول باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم وجود تقدم في قضيته، في ضوء الحديث عن تهدئة مع حماس.
 
وقال شاؤول وفق القناة 7 العبرية: "عندما نلتقى مع رئيس الوزراء ، نتحدث عن إعادة الجنود، لكن بعد خمس سنوات وصلنا إلى نفس النقطة ولم نحقق أي تقدم".
 
ودعا إلى اعتبار قضية الجنود الأسرى والمفقودين في صدارة أولويات الحكومة.

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