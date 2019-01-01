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اشتية: يجب أن نعمل بكل جهد حتى لا يتآكل الوجود المسيحي في فلسطين

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: يجب أن نعمل بكل جهد حتى لا يتآكل الوجود المسيحي في فلسطين


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "المسيحيون مركب رئيسي في مجتمعنا الفلسطيني، ويجب أن نعمل بكل جهد كي لا يتآكل الوجود المسيحي في وطننا، وسنبحث عن كل طريقة ممكنة للبقاء على هذه الأرض".

جاء ذلك خلال كلمته في مأدبة عشاء أقامها مجلس كنائس رام الله، مساء اليوم الاثنين، لمناسبة أعياد الميلاد، بحضور راعي طائفة الروم الأرثوذكس في رام الله إلياس عواد، وعدد من الوزراء ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، وحشد من أبناء الطوائف المسيحية.

وأكد اشتية تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون لخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن أراضي الدولة والأوقاف ستكون مفتوحة للاستثمار.

وأضاف: "هذا اليوم بالنسبة لنا يوم فرح حقيقي، ونحن في مدينة رام الله التي نفخر بها لما تشكله من تنوع جدي وحقيقي يعكس صورة بهية عن شعبنا، وأنقل لكم تحيات سيادة الرئيس محمود عباس".

وأوضح اشتية: "كل يوم تشن علينا إسرائيل حربا جديدة، 720 ألف مستوطن في الضفة والقدس، وأرضنا تتآكل، بالأمس تحدثوا عن تسجيل الأراضي في دوائر وزارة القضاء الإسرائيلية، واقتطاعات جديدة من أموالنا، ورغم ذلك سنبقى أوفياء للأسرى والشهداء".

واختتم رئيس الوزراء: " الرئيس دعا إلى انتخابات، ونريد للانتخابات أن تتم، ونريد إعادة صياغة المشروع الوطني ببعده الديمقراطي والانتخابي، ونريد أن تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام".

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