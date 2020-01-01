الرئيس خلال لقائه زوجة البرغوثي: لن نسمح المس برواتب الشهداء والأسرى..

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السيدة فدوى البرغوثي، رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، زوجة عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي.

ونقلت البرغوثي، إلى الرئيس، تحيات الأسير البطل مروان البرغوثي، ودعمه الكامل لمواقف الرئيس الصلبة في وجه كل ما تتعرض له قضيتنا الوطنية، ومواقفه تجاه قضايا الأسرى، مثمنا ومشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس محمود عباس.

كما أطلعت البرغوثي، الرئيس على عدة قضايا تهم المرأة الفلسطينية، والإنجازات التي حققتها في العديد من المجالات.

بدوره، حمل الرئيس محمود عباس، البرغوثي تحياته للأسير البطل مروان البرغوثي، مؤكدا أن قضية الأسرى تتصدر أولويات القيادة، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل الإفراج عن كافة أسرانا وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي.

وجدد الرئيس التأكيد على عدم السماح بالمس برواتب الشهداء والأسرى، وأنه لو بقي فلس واحد سيصرف لهم ولعائلاتهم، واعتبار هذه القضية خطا أحمر لن يسمح المساس به.