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اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي


رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، دعوة لحضور احتفالات أعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي، من الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في مدينة بيت لحم المطران ثيو فيلكتوس.

وهنأ اشتية أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية وكل شعوب العالم الذين يحتفلون حسب التقويم الشرقي بحلول أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا أن الطوائف المسيحية ركن أساسي من مركبات شعبنا، وعيد الميلاد هو عيد وطني لكل فلسطين.

وأشاد رئيس الوزراء بالكنيسة ودورها في زرع روح المحبة وتقبل الآخر وعمل الخير، مؤكدا الحرص على أن يبقى أبناء شعبنا من المسيحيين في وطنهم.

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