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الجامعة العربية: اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة إجراء عدواني

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية: اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة إجراء عدواني


القاهرة /سما/

أدانت جامعة الدول العربية، قرار إسرائيل اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، بحجة أنها تدفع لأسر الأسرى والشهداء، وإعتبرته إجراء عدوانيا يؤكد مضيها قدما في تنفيذ مشاريعها، الهادفة إلى تقويض حل الدولتين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن هذا السطو الرسمي المعلن على أموال الشعب الفلسطيني يؤكد أن الاحتلال ماض في تنفيذ مشاريعه بإنهاء حل الدولتين.

ودعا المجتمع الدولي، إلى ضرورة تحمل مسؤولياته والانتقال بالموقف إلى ممارسة الضغوط الحقيقية والمؤثرة على سلطة الاحتلال لإلزامها بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومساءلتها أمام العدالة الدولية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بإستمرار الاستيطان، قال أبو علي، إن إعلان إسرائيل عزمها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية، يأتي في سياق مسلسل تصعيد يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

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