معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

وافقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على استيراد بعض المنتجات الزراعية من قطاع غزة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إنه "بتعليمات سياسية، تمت الموافقة على استيراد الفراولة والطماطم والباذنجان من قطاع غزة إلى "إسرائيل"، وسيتم متابعة صلاحية المنتوجات من وزارة الصحة الإسرائيلية".

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وصباح اليوم، سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتصدير كميات كبيرة من حلوى "راس العبد" المعروفة باسم "الشتوي" من قطاع غزة باتجاه دول الخليج.

وجرى تصدير تلك الكميات عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة. بحسب دائرة العلاقات العامة والاعلام بالمعبر.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر فلسطينية أمس، أن الاحتلال سيقدم "سلسلة تسهيلات" اقتصادية لغزة منها تصدير منتجات زراعية وغيرها.