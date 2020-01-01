الاعلام العبري: نتنياهو يدلي بيان هام مساء اليوم وهذا ما سيتناوله..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو سيلقي مساء اليوم الاثنين، بيانا وصفته بـ"المهم".

وبحسب موقع (0404) العبري، سيدلي نتنياهو ببيان لوسائل الإعلام في الساعة (20:00) الثامنة مساء، مشيرا الى أنه "على ما يبدو سيعلن قراره بطلب الحصانة".

وأمس الاحد، أوضح نتنياهو أنه سيعلن عن قراره خلال يومين حول ما إذا كان ينوي تقديم طلب للحصول على الحصانة البرلمانية من اللجنة المعنية في الكنيست .

واعتبر نتنياهو أن "الحصانة لا تتناقض مع الديمقراطية بل هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي". وفق تعبيره.

في سياق متصل، أشارت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، إلى أن الليكود يحاول وضع صياغات وتفسيرات لتبرير طلب الحصانة لنتنياهو.

ووفقا للقناة العبرية، فإن الأسباب والتفسيرات التي سيضمنها نتنياهو بطلبه، تدعي أن الحديث لا يدور عن تهرب من المحاكمة وإنما تأجيلها، بداعي أن محاكمة رئيس حكومة خلال تأديته مهامه الوظيفية، ستضر بعمله.