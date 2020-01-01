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الشعبية: الرد على العدوان الغادر على العراق يكون بإغلاق القواعد الأمريكية

الإثنين 30 ديسمبر 2019 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الرد على العدوان الغادر على العراق يكون بإغلاق القواعد الأمريكية


غزة / سما/

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة العدوان الأمريكي الغادر على العراق الشقيق، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، معُبَرة عن تضامنها المطلق مع العراق شعباً ومقاومةً ودولةً.

واعتبرت الجبهة في تصريحٍ صدر عن مكتبها السياسي، أن هذا العدوان السافر يأتي في سياق البلطجة والإرهاب الأمريكي المستمر على أمتنا العربية وشعوبها التي تدافع اليوم عن ثرواتها وأمنها وسيادتها، واستمراراً للمحاولات الأمريكية الهادفة لإدامة الفوضى وسرقة ثروات شعوبنا واستحضار الاجرام الداعشي من جديد، ومواصلة الحروب الاقتصادية الهادفة لضرب الدولة الوطنية والحاضنة الشعبية لقوى المقاومة والممانعة.

وقالت الشعبية "ونحن نتقدم بتعازينا الحارّة إلى الشعب العراقي الشقيق فإننا ندعو العراق شعبا ودولة وجيشاً للتصدي للعدوان الأمريكي ومقاومته، وأولى هذه الخطوات بإغلاق القواعد الأمريكية على أرضه".

ودعت الجبهة الشعبية إلى ضرورة الاستمرار في جهود توحيد طاقات قوى المقاومة المناهضة للمخططات والسياسات الامريكية والصهيونية في المنطقة، بما يؤدي إلى تفعيل كل أشكال المقاومة ضدهما.

#الجبهة الشعبية #العراق #الجيش الامريكي #القواعد الأمريكية

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