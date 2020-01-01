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محافظ طولكرم يتسلم 10 كراسٍ كهربائية لذوي الإعاقة من طلبة المدارس

الإثنين 30 ديسمبر 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

 تسلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر، من مجموعة شباب قوافل الخير ممثلة بكل من حسام عارف، ورجا قدومي، ورائد قدومي، 10 كراسٍ كهربائية مخصصة لذوي الإعاقة من طلبة المدارس على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ أبو بكر بهذه المبادرة وما تقدمه من مساعدات لتعزيز صمود شعبنا، وأثنى على النشاط المميز للتبرع لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي من خلال قوافل الخير والشباب الذين شاركوهم العمل، ومديرية أوقاف طولكرم والمتبرعين وأهل الخير.

من جانبه، قال منسق قوافل الخير في طولكرم حسام عارف، إن هذه الحملة جاءت خصيصاً لمساعدة ذوي الإعاقة من طلبة المدارس، مشيدا بجهود المحافظ أبو بكر ومساعدته ورعايته.

وأشار عضو المجموعة رائد القدومي إلى أن مجموعة قوافل الخير تعمل في محافظة طولكرم منذ ثلاث سنوات لمساعدة الأسر المعوزة، مثمنا جهود أهل الخير وكل من يقف ويساند المحتاجين والفقراء.

#طولكرم #ذوي الإعاقة #طلبة المدارس #كراسٍ كهربائية

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