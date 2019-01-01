مقتل شخص وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في أراضي الـ48

الناصرة /سما/

قتل، اليوم الاثنين، محمد كمال سعدي (39 عاما) من قرية بسمة طبعون، وأصيب آخر (20 عاما)، بجروح في جريمة إطلاق نار، قرب مدخل قرية إبطن في أراضي الـ1948.

وبحسب شهود عيان، تعرض الشابان، وكلاهما من بسمة طبعون، لإطلاق نار خلال تواجدهما داخل مركبة في المنطقة المذكورة، ونقلا إلى المستشفى، وأعلن فيما بعد عن وفاة أحدهما متأثرا بجروحه.

وكان شقيق الضحية سعدي ويدعى إبراهيم، قد قتل قبل عدة أشهر، قرب حفل زفاف في بسمة طبعون.

وتشهد البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 موجة متصاعدة من الجريمة المنظمة، التي تواجهها بالمقابل حركة احتجاج واسعة، على شكل مظاهرات جماهيرية حاشدة وإغلاق شوارع رئيسة في البلاد وإضرابات وإضراب قادة المجتمع العربي عن الطعام لمدة 3 أيام ونصب خيمة احتجاج، على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في مكافحة هذه الظاهرة.

وبمقتل سعدي من بسمة طبعون، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في أراضي الـ48، 92 قتيلا بينهم 11 امرأة في العام الجاري 2019، علما بأن العام الماضي 2018، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.