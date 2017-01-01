  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

محكمة أردنية تقرر حبس 15 شخصا بتهمة الانتماء لداعش

الإثنين 30 ديسمبر 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة أردنية تقرر حبس 15 شخصا بتهمة الانتماء لداعش


عمان /سما/

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، قرارا بحبس 15 شخصا، أدانتهم بـ"الانتماء إلى خليّة إرهابية"، والتخطيط لتنفيذ "عمليّات إرهابية"، ضد أهداف في الأردن.

وحكمت المحكمة على هؤلاء، أحكاما متفاوتة أقصاها 15 عاما، بعد تبرئة شخصين بالقضية ذاتها، أحدهما بسبب وفاته، والثاني لعدم وجود أدلة كافية لإدانته.

وقضت المحكمة بحبس 14 متهما لمدّة 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، فيما حكمت على متهم آخر ب"الأشغال الموقتة 10 أعوام".

وكانت المحكمة وجهت في الثاني من نيسان/ أبريل من العام الماضي للخلية المؤلفة من 17 متهما تهما بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية"، كما أدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش".

وبحسب لائحة الاتهام، خططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمان بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأميركية وكنيسة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.

واعُتقل أفراد الخلية المزعومة، الذين تراوح أعمارهم بين العشرينيات والأربعينيات خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

عائلة الغرباوي تحمل حماس مسؤولية ما تم تداوله في وسائل الإعلام وتؤكد براءة ابنها

الجهاد الاسلامي: الاحتلال من نفذ جريمة اغتيال ابو العطا ونفحص كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيق

بالفيديو: مفاجأة لمراسلة إسبانية فازت باليانصيب.. استقالت على الهواء فرحاً بالفوز ولكن!

فتح ترد على اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال ابو العطا.. "أكاذيب لا أساس لها"

الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية

حالة الطقس : امطار محدودة وتحذير من تشكل الصقيع

الأخبار الرئيسية

اسر شاليط اورون شاؤول

ضمن تسوية شاملة ..أنباء عن تفاهمات بشأن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس

"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

48573

رسالة من إسرائيل إلى حماس بشأن التهدئة .. هذه تفاصيلها

الرئيس عباس

الرئيس يطلب ملفا خاصا باسماء الاسرى المرضى في سجون الاحتلال

كابينت

الإعلام العبري يكشف عن أهداف وتفاصيل اتفاق التهدئة مع حماس بغزة