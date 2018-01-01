  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ألطون: القضاء السعودي برأ قاتلي خاشقجي

الإثنين 30 ديسمبر 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألطون: القضاء السعودي برأ قاتلي خاشقجي


الرياض /وكالات/

 قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن القضاء السعودي برأ الأشخاص الذين أمروا بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وفي مقالة كتبها ألطون على حسابه في المدونة الإلكترونية “mikro blog Platformu Medium” تحدث فيها عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وشدد ألطون أنه “عبر محاكمة شكلية، تمت تبرئة الذين أمروا بارتكاب الجريمة، وأرسلوا فريق الإعدام إلى إسطنبول، وأخفوا جثة الضحية، وتجاهلوا حرية الصحافة والتعبير”.
وأعرب رئيس دائرة الاتصال عن رفضه لمحاولة التستر على عملية الإعدام عبر محاكمة شكلية، بينما جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة واضحة.
وأكد ألطون “نحن نشهد تبرئة مرتبكي جريمة قتل الصحفي عبر تقطيع جثمانه أمام مرأى العالم بأسره”.

#خاشقجي #تركيا #السعودية #محمد بن سلمان

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

عائلة الغرباوي تحمل حماس مسؤولية ما تم تداوله في وسائل الإعلام وتؤكد براءة ابنها

الجهاد الاسلامي: الاحتلال من نفذ جريمة اغتيال ابو العطا ونفحص كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيق

بالفيديو: مفاجأة لمراسلة إسبانية فازت باليانصيب.. استقالت على الهواء فرحاً بالفوز ولكن!

فتح ترد على اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال ابو العطا.. "أكاذيب لا أساس لها"

الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية

حالة الطقس : امطار محدودة وتحذير من تشكل الصقيع

الأخبار الرئيسية

اسر شاليط اورون شاؤول

ضمن تسوية شاملة ..أنباء عن تفاهمات بشأن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس

"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

48573

رسالة من إسرائيل إلى حماس بشأن التهدئة .. هذه تفاصيلها

الرئيس عباس

الرئيس يطلب ملفا خاصا باسماء الاسرى المرضى في سجون الاحتلال

كابينت

الإعلام العبري يكشف عن أهداف وتفاصيل اتفاق التهدئة مع حماس بغزة