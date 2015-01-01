  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإندبندنت تحذر : قطاع غزة لن يكون قابلا للسكن بحلول العام 2020

الإثنين 30 ديسمبر 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإندبندنت تحذر : قطاع غزة لن يكون قابلا للسكن بحلول العام 2020


لندن/وكالات/

صحيفة الإندبندنت اونلاين واصلت تغطيتها لتقرير الأمم المتحدة عن قطاع غزة الصادر عام 2015 والذي حذر من أن القطاع لن يكون قابلا للسكنى بحلول العام 2020.
ونشرت الجريدة تقريرا لمراسلتها لشؤون الشرق الأوسط بل ترو حول الموضوع تقول فيه إن قطاع غزة أصبح بالفعل غير قابل للسكنى كما توقعت المنظمة الدولية.
وتقول ترو إن “الحقيقة هي ان القطاع كان ولفترة طويلة غير صالح للسكني، وإنه ليس قنبلة موقوتة لكنه انفجار بطيء”، مشيرة إلى أن “القطاع الذي يقبع تحت الحصار المشترك من مصر وإسرائيل منذ عام 2007 بعدما سيطرت حركة حماس على السلطة في القطاع”.
وتضيف ترو “لقد كانت الاوضاع في القطاع سيئة لفترة طويلة، واستطردت قائلة إن ما حدث خلال العام والنصف الأخيرين أدى إلى حدوث نوع جديد من الازمات الطارئة، فمنذ مارس/آذار عام 2018 تظاهر آلاف الفلسطينيين ضد إسرائيل مطالبين بحق العودة إلى أراضي اجدادهم التي أجبروا على الفرار منها خلال النكبة عام 1948”.
وتوضح ترو أن “الجيش الإسرائيلي قتل 300 فلسطيني وأصاب 35 ألف حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، لكن الإسرائيليين الذين ربما سيواجهون محاكمة في محكمة الجزاء الدولية بخصوص هذا الملف يدافعون عن انفسهم قائلين إن المتظاهرين شكلوا خطرا على ارواح الإسرائيليين بإلقاء مواد حارقة ومتفجرات عبر الحاجز الحدودي”.
وتعرج ترو على مشاكل مستمرة في القطاع تجعل الحياة أكثر صعوبة مثل الانقطاع المتكرر للكهرباء ومياه الشرب ونقص الأدوية وعجز المستشفيات عن معالجة المصابين والمرضة بالشكل الأمثل بسبب نقص الأجهزة.
وتخلص في النهاية إلى القول إن “مرونة أبناء غزة المدهشة في التعامل مع هذه الظروف شديدة الصعوبة لايمكن أن تؤثر على حكمنا على معايير ظروف المعيشة المتعارف عليها دوليا والتي توضح أن الوضع في غزة لايساعد على حياة مستقرة للبشر ويجب أن يكون هناك حل لهذا الأمر”.
(بي بي سي)

#غزة #الامم المتحدة #2020 #اسرائيل #حصار غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

عائلة الغرباوي تحمل حماس مسؤولية ما تم تداوله في وسائل الإعلام وتؤكد براءة ابنها

الجهاد الاسلامي: الاحتلال من نفذ جريمة اغتيال ابو العطا ونفحص كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيق

بالفيديو: مفاجأة لمراسلة إسبانية فازت باليانصيب.. استقالت على الهواء فرحاً بالفوز ولكن!

فتح ترد على اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال ابو العطا.. "أكاذيب لا أساس لها"

الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية

حالة الطقس : امطار محدودة وتحذير من تشكل الصقيع

الأخبار الرئيسية

اسر شاليط اورون شاؤول

ضمن تسوية شاملة ..أنباء عن تفاهمات بشأن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس

"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

48573

رسالة من إسرائيل إلى حماس بشأن التهدئة .. هذه تفاصيلها

الرئيس عباس

الرئيس يطلب ملفا خاصا باسماء الاسرى المرضى في سجون الاحتلال

كابينت

الإعلام العبري يكشف عن أهداف وتفاصيل اتفاق التهدئة مع حماس بغزة