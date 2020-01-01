مجدلاني: افتراءات حماس ضد جهاز المخابرات تهرب من استحقاقات المصالحة

رام الله / سما /

استهجن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، افتراءات حركة "حماس" ضد جهاز المخابرات العامة، معتبرا أنها تتساوق مع هجوم الاحتلال على القيادة الفلسطينية ومحاولات فرض عقوبات عليها .

وقال مجدلاني في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، إن "حماس تحاول الصاق ما بها على غيرها"، مؤكدا أن شعبنا سئم هذه المحاولات البائسة لتهرب حماس من التزاماتها بالمصالحة واجراء الانتخابات العامة.

وأوضح أن حماس ملتزمة بكل اشكال التهدئة مع الاحتلال وتفرض قيودا على اي مقاومة حتى أنها أوقفت المسيرات السلمية التي حولتها لاداة للوصول الى تهدئة مع الاحتلال، متجاهلة الثمن الذي دفعه شعبنا من جرحى وشهداء .

واكد مجدلاني أن "حماس" كفصيل سياسي استولى بالانقلاب العسكري على قطاع غزة لا يحق لها ان تعقد اي اتفاق مع الاحتلال او غيره كونها فاقدة للصفة الشرعية، وهذا ما يعيدنا الى نقطة الصفر، بأنها تتنصل من التزاماتها اتجاه الانتخابات، بل إنها تريد اجراء الانتــخابات حتى لو لم تكن القدس في قلب العملية الانتخابية.