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إدانة ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

الإثنين 30 ديسمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة


رام الله / سما /

 أدانت محكمة جرائم الفساد، اليوم الإثنين، ثلاثة متهمين وهم: (ع،ر،ا)، و(ع،ع،م)، و(ع،ز،ح) في جريمة عرض ودفع الرشوة للمتهمين الأول (ع،ر،ا)، والثاني (ع،ع،م)، وطلب وقبول الرشوة للمتهم الثالث (ع،ز،ح).

وترأس المحكمة القاضي عادل أبو صالح، بعضوية القاضيين رامز جمهور، ومحمد رسول، حيث أدين المتهمين استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة سفيان أبو زهيرة.

وقضت بالحكم على كل واحد من المدانين الأول والثاني بالحبس لمدة سنة، وبالغرامة مئتي دينار أردني لكل واحد منهما، وبإدانة المتهم الثالث والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والغرامة مئتي دينار أردني، على أن تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى، والزام كل واحد بدفع نفقات محاكمة قدرها الف دينار أردني لكل واحد.

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