أردان يفتتح مركزًا للشرطة في مستوطنة أرئيل

رام الله / سما /

افتتح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الاثنين، مركزًا للشرطة الإسرائيلية في مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن مسؤولين في الشرطة حضروا حفل افتتاح المركز. وهو الأمر الذي عدّته مواقع تابعة للمستوطنين بمثابة خطوة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقال أردان إن الهدف من فتح المركز منع وقوع الجرائم والقبض على فاعليها، وتحسين الطرق مروريًا. وأشار إلى أن مهمته العمل على تزويد الشرطة في مستوطنات الضفة الغربية بكل الأدوات اللازمة للنهوض بعملها.

وتعتبر إسرائيل، مستوطنة أرئيل كتلة استيطانية كبرى، ويسميها البعض بأنها مدينة، وسط مطالبات بتطبيق السيادة فيها على غرار معاليه أدوميم ومستوطنات كبرى.