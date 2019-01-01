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"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أكد ممثلو المحكمة الجنائية الدولية لصحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية أن مدعين من المحكمة التقوا بممثلين عن حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عند إعداد قضيتهم للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قد استمعت لحجج حماس، قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يتعامل مع الجميع داخل المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني. لكنه أضاف أن عنوان التنسيق الرسمي لها هو السلطة الفلسطينية وليس حماس".

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن اللجنة الرسمية للسلطة الفلسطينية ، التي عينها الرئيس محمود عباس لمعالجة القضايا المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، تضم ممثلين عن حماس والجبهة الشعبية وجميع الطيف الفلسطيني دون استثناء.

كما شهدت العديد من المنظمات غير الحكومية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مثل مؤسسة الضمير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وكلاهما في غزة.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قبل عشرة ايام أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت توافر العلة القانونية لفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.

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