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التنمية تتسلم أجهزة مساندة لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة

الإثنين 30 ديسمبر 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تسلمت الادارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية من مؤسسة انقاذ الطفل  مجموعة من الأجهزة المساندة والأدوات الطبية، والأسرة الطبية التي تلبي احتياجات الفئات المهمشة والفقيرة ،المساندة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك صباح اليوم.

 مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة  امين عنابي أكد ان الوزارة عازمة على صون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن رؤيتها ورسالتها التنموية، والتي سيتم توزيعها على المديريات لإيصالها الى الفئات المستفيدة من ذوي الاشخاص ذوي الاعاقة المسجلين على قوائم الوزارة.

وأشاد عنابي بالشراكة والتعاون الوثيق بين وزارة التنمية ومؤسسة انقاذ الطفل مؤكدا على سياسات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية ،واستثمار قدراتهم وتنميتها وتدريبهم وتأهيلهم على إدارة المشاريع ودمجهم في العملية التنموية، من خلال مشاريع إنتاجية تنموية ليمارسوا حقهم الطبيعي في العمل والإنتاج في المجتمع الفلسطيني بعد تلبية احتياجاتهم الأساسية لممارسة حقهم في العيش الكريم.

#التنمية الاجتماعية #ذوي الاعاقة

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