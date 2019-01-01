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جوارديولا يرفع الراية البيضاء أمام ليفربول

الإثنين 30 ديسمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يرفع الراية البيضاء أمام ليفربول


وكالات / سما /

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بأن الفريق يركز على لقب الدوري الإنجليزي الموسم القادم بعد اعترافه بخسارته البطولة هذا الموسم.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي، و14 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول، وقد تزيد لـ 16 نقطة إذا فاز الريدز في مباراته المؤجلة على وست هام يونايتد.

ويبدو أن جوارديولا قد رفع الراية مبكراً قبل انتهاء الدوري بـ 18 جولة، بعد تأكيده على أن فريقه يركز يصب تركيزه على لقب الدوري الموسم المقبل.

وتحدث جوارديولا في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد مساء أمس بالدوري، والتي انتهت بفوز السيتي بثنائية نظيفة قائلاً “هل نستطيع اللحاق بليفربول؟ لا، إنه من غير الواقعي التفكير في ذلك”.

وأضاف “الفريق الذي يمتلك أرقام مثل ليفربول، كيف لي أن أفكر في اللحاق به؟ هذه المباريات فقط تحضيرية للبطولة القادمة، حيث نرغب في اللعب بشكلٍ جيد، والإقتراب أكثر من القمة، والاستعداد لبطولات خروج المغلوب”.

وتابع “يمكن للجماهير أن تفعل ما تريد، ولكن لا تستطيع إنكار أن مانشستر سيتي في السنوات الثلاث الماضية كان مذهلاً في جميع المسابقات التي شارك فيها”.

#ليفربول #بيب جوارديولا

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