ريال مدريد يمنح بنزيما عقداً طويل الأمد

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية على رغبة إدارة نادي ريال مدريد في تجديد عقد نجمها الفرنسي كريم بنزيما لفترة طويلة.

وانتقل كريم بنزيما صاحب 32 عاماً لصفوف ريال مدريد صيف عام 2009، قادماً من فريق ليون الفرنسي بمبلغ 35 مليون يورو.

ومن وقتها، أصبح كريم بنزيما المهاجم الأول للفريق المدريدي، والخيار الأول لجميع المدربين الذين تولوا تدريب الريال في تلك الفترة.

وفي الموسم الماضي وهذا الموسم، أصبح كريم بنزيما بكل تأكيد أهم لاعب في تشكيلة المرينجي، بفضل أهدافه العديدة، حيث أحرز حتى الآن 16 هدفاً، وصنع سبعة آخرين في 23 مباراة، لذلك ترغب الإدارة في ضمان استمرار النجم الفرنسي لأطول فترة ممكنة مع الفريق.

وأشارت الصحيفة أن عقد كريم بنزيما سينتهي مع فريقه ريال مدريد صيف عام 2021، لذلك ترغب الإدارة في تمديد وتحسين عقد النجم الفرنسي لفترة أطول.

وأكملت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تهدف إلى تجديد عقد كريم بنزيما لموسمين إضافيين، لينتهي عقده بذلك صيف عام 2023، عندما يبلغ من العمر 36 عاماً، أي قد ينهي بذلك مشواره الكروي مع المرينجي.