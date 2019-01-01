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حماس توضح حقيقة محادثات التهدئة مع الاحتلال في غزة

الإثنين 30 ديسمبر 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توضح حقيقة محادثات التهدئة مع الاحتلال في غزة


غزة / سما /

- نفت حركة حماس، اليوم الاثنين، عقد أي محادثات هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما يشاع في وسائل إعلام.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، أن الحصار والعقوبات ما تزال قائمة، وأن الاحتلال لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقًا.

كما أكدت الحركة ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم عن وقف الحصار والعقوبات التي يمارسها الاحتلال والسلطة في رام الله بهدف إسقاط المقاومة وتركيع الشعب الفلسطيني. وفق نص بيانها.

وكانت وسائل إعلام مختلفة أكدت وجود محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل.

فيما قالت مصادر أمس إن الاحتلال سيقدم سلسلة "تسهيلات لغزة" في محاولة لدفع الأمور باتجاه التوصل لاتفاق.

#حماس #الاحتلال #تهدئة #غزة

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