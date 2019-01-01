  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بينت يختتم عيد الأنوار باقتحام المسجد الإبراهيمي

الإثنين 30 ديسمبر 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يختتم عيد الأنوار باقتحام المسجد الإبراهيمي


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع القناة السابعة العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، اقتحم الليلة الماضية المسجد الإبراهيمي الشريف، وذلك في اليوم الأخير لعيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه".
 
وأوضح الموقع، أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش ايتمار بن حاييم، رافق بينت في الاقتحام مع رئيس تجمع كريات أربع الاستيطاني إلياهو ليبمان، ورئيس المدرسة الدينية في الخليل حنيئيل اتروغ.
 
وبحسب الموقع، قال بينت: "لا استطيع التفكير بمكان أفضل من الخليل لإشعال الشمعة الأخيرة من عيد الأنوار؛ كل من يختار العيش في هذا المكان الرائع هو بطل، فهو يربط بين العقيدة والتوراة والجذور، وبدون هذه الجذور وهذا الإرث لا جدوى من وجودنا؛ الخليل كما القلب وإذا غاب القلب فلن يعيش الجسد"، وفق تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

الجهاد الاسلامي: الاحتلال من نفذ جريمة اغتيال ابو العطا ونفحص كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيق

بالفيديو: مفاجأة لمراسلة إسبانية فازت باليانصيب.. استقالت على الهواء فرحاً بالفوز ولكن!

فتح ترد على اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال ابو العطا.. "أكاذيب لا أساس لها"

الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية

عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

الكابنيت الإسرائيلي يقرر خصم 149 مليون شيكل من أموال "المقاصة"

الأخبار الرئيسية

48573

رسالة من إسرائيل إلى حماس بشأن التهدئة .. هذه تفاصيلها

الرئيس عباس

الرئيس يطلب ملفا خاصا باسماء الاسرى المرضى في سجون الاحتلال

كابينت

الإعلام العبري يكشف عن أهداف وتفاصيل اتفاق التهدئة مع حماس بغزة

كاتس

كاتس : لن تكون هناك تهدئة كبيرة مع حماس و إنما مؤقتة

مصادر : تسهيلات إسرائيلية لغزة قريباً وأوروبيون يحاورون حماس بشأن التهدئة