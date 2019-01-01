بينت يختتم عيد الأنوار باقتحام المسجد الإبراهيمي

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع القناة السابعة العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، اقتحم الليلة الماضية المسجد الإبراهيمي الشريف، وذلك في اليوم الأخير لعيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه".



وأوضح الموقع، أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش ايتمار بن حاييم، رافق بينت في الاقتحام مع رئيس تجمع كريات أربع الاستيطاني إلياهو ليبمان، ورئيس المدرسة الدينية في الخليل حنيئيل اتروغ.



وبحسب الموقع، قال بينت: "لا استطيع التفكير بمكان أفضل من الخليل لإشعال الشمعة الأخيرة من عيد الأنوار؛ كل من يختار العيش في هذا المكان الرائع هو بطل، فهو يربط بين العقيدة والتوراة والجذور، وبدون هذه الجذور وهذا الإرث لا جدوى من وجودنا؛ الخليل كما القلب وإذا غاب القلب فلن يعيش الجسد"، وفق تعبيره.