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عريقات: مزاعم حماس اكاذيب تهدف لترسيخ الانقلاب والانفكاك من أي التزام

الإثنين 30 ديسمبر 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: مزاعم حماس اكاذيب تهدف لترسيخ الانقلاب والانفكاك من أي التزام


رام الله / سما /

اكد الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ردا على تصريحات حركة "حماس" حول اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية، إنها "أكاذيب عارية عن الصحة، تهدف الى تغطية انغماس حماس بالمشاريع الوهمية الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى رأسها التهدئة المنفردة، والجزر العائمة وما يسمى مشافي وغيرها من أموال تنقل عبر الحكومة الاسرائيلية بهدف تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، على اعتبار ذلك حجر الزاوية لما يسمى صفقة القرن".

وأضاف عريقات خلال لقاء اذاعي مع صوت فلسطين "أن حماس بهذه الافتراءات والأكاذيب تتهرب من استحقاقات عملية الانتخابات، التي نسعى لإجرائها وبما يشمل عاصمتنا القدس المحتلة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، اضافة الى نفض اليد من أي إمكانية لإزالة أسباب الانقسام".

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