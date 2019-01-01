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الرئيس يطلب ملفا خاصا باسماء الاسرى المرضى في سجون الاحتلال

الإثنين 30 ديسمبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يطلب ملفا خاصا باسماء الاسرى المرضى في سجون الاحتلال


رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري ابوبكر ان الرئيس محمود عباس طلب بشكل عاجل ملفا خاصا باسماء الاسرى المرضى لرفعه الى الامم المتحدة والجنائية الدولية .

كما حذر ابو بكر في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاثنين، من استمرار سياسة الاحتلال بقرصنة اموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفعها رواتب للاسرى وعائلات الشهداء .

وقال ابو بكر ان الاحتلال يصعد من استهداف الاسرى سواء برواتبهم وكذلك بالضغط عليهم داخل السجون خاصة منع الاغطية عنهم وعدم توفير المياه الساخنة في فصل الشتاء والبرد.

في الاطار قال ابو بكر ان الهيئة تواصل اجراءاتها لعقد جلسة لدى ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية للنظر بالافراج عن الاسير المريض اللواء فؤاد الشوبكي ، منوها الى وضعه الصحي الصعب الذي يعانيه دون تقديم العناية الطبية للازمة له.

#الرئيس عباس #اسرى #مرضي #سجون الاحتلال

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