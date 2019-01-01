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أغرب اختبارات الزواج حول العالم

الإثنين 30 ديسمبر 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب اختبارات الزواج حول العالم


وكالات / سما /

الزواج هو إعلان أمام الجميع أن رجلا وامرأة أصبحا شخصا واحدا ويشتركان تحت سقف واحد في حياة واحدة، ولكن لكل مجموعة من البشر على الأرض عادات وتقاليد ويجب عليك احترامها حتى وإن كنت تراها غريبة أو غير ملائمة لطباعك.

وذكرت صحيفة "lolwot"، بعض العادت والتقاليد الغريبة التي يتبعها البشر حول العالم، فقد تختلف من مكان لآخر، إلا أنها في النهاية طرق للاحتفال وإعلان الزواج.

إندونيسيا

يحظر على العروس يوم زفافها أن تلمس الأرض، فقد جرت العادة هناك على أن تنقل العروسة في هودج إلى بيت زوجها وألا تلمس قدماها الأرض بتاتا.

اسكتلندا

تضع صديقات العروس قمامة و"بيض عفن" على العروس لتكون بأبشع صورها، حتى يعلم الزوج أنها لن تظل جميلة ومتألقة طوال العمر، فإذا قبلها بهذه الحالة تتم الزيجة.

موريتانيا

تزداد العروس في الوزن قبل الزواج، وتعد زيادة الوزن أحد أهم أركان إتمام الزيجة، فإذا ظلت نحيفة لا تتزوج.

أيرلندا

يقال إنه يجب على العروس ألا ترفع قدميها عن الأرض؛ حتى لا تخطفها الجنيات، وذلك لأن العروس تكون أجمل ما على الأرض في يوم زفافها ويخشون عليها من أن تسرقها الجنيات.

#الزواج

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