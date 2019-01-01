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أبو الرب يبحث آلية استقبال حجاج فلسطين بالمدينة المنورة

الإثنين 30 ديسمبر 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


المدينة المنورة / سما /

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب الإجراءات المنظمة لموسم الحج القادم خاصة بما يتعلق بالية استقبال حجاج دولة فلسطين بالمدينة المنورة مع رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء الأستاذ عصام الدمياطي وأعضاء مجلس الادارة وذلك بمقر المؤسسة بالمدينة المنورة صباح اليوم الأثنين .

ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات الرسمية التي يعقدها وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الذي توجه للمملكة العربية السعودية لتوقيع بروتوكول الحج برئاسة وكيل الوزارة ابو الرب وعضوية الوكيل محمود النيرب والوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الأشقر ومدير عام الحج والعمرة فضل قنيبي .

وفي بداية اللقاء قدم أبو الرب الشكر لرئيس المؤسسة وكافة العاملين بها على الجهود التي يبذلونها في استقبال حجاج فلسطين سواء في المدينة المنورة أو في قسم الجوازات وكذلك تفويج الحجاج الى مكة المكرمة .

واطلع ابو الرب طاقم المؤسسة على استعدادات الوزارة من حيث استئجار مساكن الحجاج والخدمات التي تم الاتفاق عليها مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة .

بدوره أشاد رئيس المؤسسة بالجهود الطيبة التي تبذلها بعثة الحج الفلسطينية والاستعدادات التي تقوم بها تجاه حجاج فلسطين ونوعية وطبيعة خدمات السكن التي تقوم البعثة باستئجارها والتي تعود بالراحة على الحجاج ، وكذلك بمستوى التنسيق ما بين البعثة والمؤسسة في كل عام .

مقدما شرحا عن الأنظمة والتعليمات التي سيتم العمل بها خلال الموسم القادم ، مؤكدا على أهمية حضور مندوبي البعثة مبكرا من اجل استلام الفنادق والمتابعة مع المؤسسة .

وأكد استمرار مد يد العون والمساعدة لحجاج فلسطين وتقديم التسهيلات لكافة طواقم عمل وزارة الأوقاف لزيادة فاعلية أدائهم على أرض الواقع .

وفي مداخلات أعضاء الوفد تم التطرق الى بعض القضايا التي تسهم في تطوير العمل خاصة بما يخص حجاج المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" الذي سيكون قدومهم إلى المدينة المنورة بعد انتهاء مناسك الحج وتكون مغادرتهم من مطار المدينة المنورة الى القاهرة .

#المدينة المنورة #الحجاج #وزارة الاوقاف

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