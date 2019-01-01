إدانة إسرائيلي بالبصق على سفير بولندا

القدس المحتلة / سما /

أدانت محكمة تل أبيب الجزئية، اليوم الاثنين، إسرائيلي بتهمة البصق على السفير البولندي في تل أبيب ماريك ماغيروفسكي وتهديد سائقه.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن المدان إيريك ليديرمان (65 عامًا)، توصّل عبر فريق الدفاع عنه إلى صفقة "إقرار" مع الادّعاء العام على أن يتم إدانته مع تخفيف العقوبة بحقه.

ولم تحدد العقوبة التي سيتم توجيهها إلى ليديرمان، إلا أنه تم تقديم لائحة اتهام مخففة ضده.

وقال ممثل السفارة البولندية في إسرائيل إنه لم يتم إطلاعهم بعد على لائحة الاتهام الجديدة بحق المدان.

وكان السفير البولندي تعرض للبصق في الخامس عشر من أيار/ مايو الماضي، أمام السفارة، حيث استدعت الخارجية البولندية على إثرها السفيرة الإسرائيلية آنا آزاري ووجهت توبيخًا لها.

ووصف حينها رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في تغريدة على تويتر، الاعتداء على السفير بـ"العنصري". فيما أعربت إسرائيل عن تضامنها مع السفير وصدمتها مما جرى.

وشهدت العلاقة بين الجانبين توترًا كبيرًا في الفترة الأخيرة التي وقعت فيها الحادثة على خلفية إلغاء بولندا زيارة كان سيقوم بها مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين لبحث قضية استعادة ممتلكات اليهود خلال ما يعرف بـ "المحرقة".