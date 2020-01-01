فيديو .. لحظة التحقيق مع "دنيا بطمة" بسبب فضح وابتزاز الفنانين

وكالات / سما /

امتثلت الفنانة المغربية دنيا بطمة أمام المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب وذلك على خلفية اتهامها فى فضح وابتزاز الفنانين وقد تداول مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء توجهها الى المديرية العامة .

وقد تم التحقيق مع دنيا بطمة وبعد عدة ساعات خرجت من المديرية وتم التقاط فيديوهات لها مع شقيقتها التي كانت متورطة أيضا في هذا الامر.

وكان محمد مديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، تقدم بشكوى ضد دنيا بطمة وشقيقتها إيمان قد قال في تصريحات لأحد المواقع المحلية اليوم إن مسار قضية حساب "حمزة مون بيبي" سيشهد مسارا آخر بعد الاستدعاء للاستماع لهما من قبل الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وكانت كشفت الفنانة دنيا بطمة حقيقة فضحها وابتزازها للفنانين بعد اتهام البعض أنها وراء الصفحات المزيفة التي تكشف بعض الفضائح لهم وهو ما دفعهم الى رفع دعوى قضائية ضدها.

وقالت بطمة في أول تعليق لها خلال مدخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية : ان كل ما يتردد بشأن استدعائي في النيابة لسماع أقوالي غير صحيح ولم يتم إخطاري باي شيء ولست متهمة بالأساس.

وأضافت أن كل ما يتردد عني غير صحيح ووراءه بعض الحاقدين وأعداء النجاح الذين يرغبون في الإساءة لسمعتي، خاصة أنه ليس هناك أي أدلة ملموسة وحقيقية في هذا الجانب.

وتابعت : سأرفع دعوى قضائية ضد كل من شهر باسمى في هذا الأمور غير الاخلاقية ولن أترك حقي.

وقدم المركز الوطني لحقوق الإنسان شكوى لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على حساب "حمزة مون بيبي"، حيث طالب بالاستماع إليها، لأن عددا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب واعترفوا ان الشخص الحقيقي الذى يدير هذا الحساب دنيا بطمة.