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إضاءة شموع عيد "الحانوكا" اليهودي في دبي والرياض (شاهد)

الإثنين 30 ديسمبر 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضاءة شموع عيد "الحانوكا" اليهودي في دبي والرياض (شاهد)


القدس المحتلة / سما /

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، صورا وتسجيل فيديو لما قالت إنها احتفالات أجراها أبناء الجالية اليهودية في كل من دبي والرياض.


وقالت الصفحة التي تتبع وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "أبناء الجالية اليهودية في إمارة دبي بالإمارات أشعلوا الشمعة الأخيرة لعيد حانوكا اليهودي، ونشرت صورة للشمعدان اليهودي ويظهر من ورائه برج خليفة.

وفي الرياض، قالت الصفحة، إن "سعوديا مسلما وصديقه اليهودي احتفلا بعيد الحانوكا في عاصمة المملكة العربية السعودية".

הלילה הדלקתי בהתרגשות את נרות החנוכה בריאד, היה מרגש, חבר שלי גבי הגיע מצרפת לבקר אותי, והדלקנו יחד, איזה יופי חג החנוכה.
Tonight I excitedly lit the Chanukah candles, it was exciting, my friend Gabi came from France to visit me. What a beautiful Chanukah holiday. pic.twitter.com/PM04d7k1OR

— محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩

وأثار سعود ضجة كبيرة عندما زار إسرائيل في يوليو الماضي، كما نشر على صفحته في “تويتر” مقطعا مصورا لمحادثة جرت بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات الداخلية الأخيرة لزعامة حزب الليكود، عبّر خلالها سعود عن محبته لنتنياهو وتعليقه آمالا كبيرة لفوزه الذي رأى أنه “سيجلب السلام للشرق الأوسط”.

وظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المشهد وهو يتحدث إلى محمد سعود عبر هاتف نقال في أجواء احتفائية، أظهرت سعادة الحاضرين بالمكالمة.

#شموع #عيد الحانوكا #يهود #دبي #الرياض
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