إضاءة شموع عيد "الحانوكا" اليهودي في دبي والرياض (شاهد)

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، صورا وتسجيل فيديو لما قالت إنها احتفالات أجراها أبناء الجالية اليهودية في كل من دبي والرياض.



وقالت الصفحة التي تتبع وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "أبناء الجالية اليهودية في إمارة دبي بالإمارات أشعلوا الشمعة الأخيرة لعيد حانوكا اليهودي، ونشرت صورة للشمعدان اليهودي ويظهر من ورائه برج خليفة.

وفي الرياض، قالت الصفحة، إن "سعوديا مسلما وصديقه اليهودي احتفلا بعيد الحانوكا في عاصمة المملكة العربية السعودية".

הלילה הדלקתי בהתרגשות את נרות החנוכה בריאד, היה מרגש, חבר שלי גבי הגיע מצרפת לבקר אותי, והדלקנו יחד, איזה יופי חג החנוכה.

Tonight I excitedly lit the Chanukah candles, it was exciting, my friend Gabi came from France to visit me. What a beautiful Chanukah holiday. pic.twitter.com/PM04d7k1OR