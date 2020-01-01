شاهد.. كريم عبد العزيز: أصبت بالرعب عندما وقفت أمام الراحل أحمد زكي

وكالات / سما /

تحدث الفنان المصري كريم عبد العزيز عن ذكريات وقوفه لأول مرة أمام الفنان الراحل أحمد زكي، في فيلط “اضحك الصورة تطلع حلوة”.

وقال عبد العزيز في لقاء مع برنامج “عرب وود” على قناة روتانا، إن أحمد زكي كان ممثلا ‏جبارا، لدرجة أنه أصيب بحالة ذعر ورعب عندما نظر لعينيه في المرة الأولى، وأراد أن ينسحب من التصوير ‏ويعود للمنزل.‏

يُذكر أن عبد العزيز، يشارك بفيلمه “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” في عيد الفطر المقبل، ‏من ‏بطولة ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد ‏فهمي ‏وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم، والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار‎.‎

كما يستعد لتحضيرات فيلمه الجديد “كيرة والجن” مع الفنان أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف ‏أحمد ‏مراد، وإخراج مروان حامد‎.‎