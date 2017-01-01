نتنياهو : نعتزم قريبا إبرام اتفاقات سلام مع دول عربية جديدة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم إبرام اتفاقات السلام مع عدد من الدول العربية الجديدة.



واستذكر نتنياهو، خلال اجتماعه بأعضاء حزب الليكود، بتل أبيب، مساء الأحد: رحلته التاريخية إلى عمان عام 2018، وهي دولة عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بإسرائيل.



وأكد أنه أثناء إبرام اتفاقات سلام مع الدول العربية، فإنه سيضم مستوطنات الضفة الغربية بدعم من الولايات المتحدة.



ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير 2017، تحسنت علاقات إسرائيل غير الرسمية مع عدد من الدول العربية، حيث دفعت الولايات المتحدة نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.



يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، ووزيرة الرياضة والثقافة، ميري ريجيف، زارا الإمارات العربية المتحدة.



وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه في عام 2020، سيكون لإسرائيل جناح في المعرض العالمي في دبي لمدة ستة أشهر.