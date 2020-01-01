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علامات الاكتئاب يمكن اكتشافها من سن السابعة

الإثنين 30 ديسمبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علامات الاكتئاب يمكن اكتشافها من سن السابعة


وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة أن الاكتئاب قد يبدأ في أدمغة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات، وهذه العلامات التحذيرية قد تتنبأ بالمشكلات العاطفية المستقبلية.

وبالنسبة للعديد من المصابين بالاكتئاب، فإن الأعرض مثل القلق ونقص الشعور بالمتعة، لا تبدأ حتى سن المراهقة.

لكن الباحثين الأمريكيين الذين درسوا نحو 100 طفل، وجدوا أنهم يستطيعون التنبؤ بالأعراض التي ستؤدي إلى الاكتئاب في سن 11 عاما، عن طريق مسح أدمغتهم عندما كانوا في السابعة من العمر.

وبدا أن الـ94 طفلا الذين شاركوا في الدراسة، عندما تم مسح أدمغتهم بواسطة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، لديهم ارتباط أقل بين جزأين من الدماغ يعتقد أنهم يتحكمون في اتخاذ القرار والمزاج.

ويشير تدفق الدم المرتفع بين مناطق المخ هذه إلى أن الخلايا "تتحدث" مع بعضها، ما يعني أن هؤلاء الأطفال يديرون عواطفهم جيدا، لكن انخفاض تدفق الدم قد يشير إلى عكس ذلك، حيث أظهر الأطفال المزيد من علامات الاكتئاب في تقييم سلوكي بعد أربع سنوات، بحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

#الاكتئاب #الأطفال

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