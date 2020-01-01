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تسريب شكل الآيباد الجديد على خطى الآيفون

الإثنين 30 ديسمبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب شكل الآيباد الجديد على خطى الآيفون


وكالات / سما /

وفقا لموقع أونليكس سيأتي الجيل التالي من أجهزة آبل اللوحية الشهيرة آيباد برو بحجمين: 11 بوصة و 12.9 بوصة. وكلاهما مزود بنظام تصوير من ثلاث كاميرات خلفية تم إعدادها على غرار آيفون 11 برو.

ومن المتوقع أن نرى ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسلا، إحداها عدسة واسعة، والأخرى فائقة السطوع، والثالثة عدسة تليفوتو.

وقد شارك موقع أونليكس أيضا أبعاد الجهاز الجديد مقاس 11 بوصة لعام 2020 حيث يأتي بطول 248 مم وعرض 178.6 مم وسمك 5.9 مم (مع إضافة عدسة الكاميرا بسمك قليل يبلغ قياسه 7.8 مم) على غرار الطرز الحالية، ولكن لم يتم بعد الكشف عن أبعاد الطراز الأكبر مقاس بـ12.9 بوصة.

وتتوقع المصادر أيضا قيام آبل بتزويد آيباد برو 2020 بآخر شريحة من معالجات آبل أي 13 أكس (A13X) وخدمة الجيل الخامس.

#الآيباد #الآيفون

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