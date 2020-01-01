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انتصاران لخدمات البريج وخدمات خانيونس بـ"الأولى"

الإثنين 30 ديسمبر 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران لخدمات البريج وخدمات خانيونس بـ"الأولى"


غزة / سما /

فاز خدمات خانيونس على نظيره العطاء بسهولة (0/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس جنوب قطاع غزة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل رباعية "الذئاب" رامي البيوك "هاتريك" (19, و36 من ركلة جزاء, و69)، وأحمد أبو شباب (49). 

ليرفع "الذئاب" رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، ويبقى رصيد العطاء 6 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

خدمات البريج (1) _ الزيتون (1)


وخطف خدمات البريج انتصارا غاليا من الزيتون (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع. 

وتقدم الزيتون عبر محمود عارضة (22)، لكن البريج ردّ بهدفين عن طريق خالد النجار (69)، ومحمد بشير (92).

ورفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع مؤقتا، وبقي رصيد الخاسر 14 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

#دوري الأولى #خدمات البريج #خدمات خانيونس

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