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الشيخ : سنواصل صرف مخصصات الشهداء والجرحى مهما كان الثمن

الإثنين 30 ديسمبر 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ : سنواصل صرف مخصصات الشهداء والجرحى مهما كان الثمن


رام الله / سما /

قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية تدرس خطوات للردّ على القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، أنّ السلطة ستواصل صرف مخصصات الشهداء والجرحى، بعد الإجراء التصعيدي الإسرائيلي بقرصنة 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وكان الكابينيت الإسرائيلي صادق يوم أمس الأحد، على مقترح قدمه وزير الجيش نفتالي بينيت، يقضي باقتطاع 149 مليون شيكل من أموال السلطة.

#حسين الشيخ #اموال المقاصة #الشهداء #مخصصات

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