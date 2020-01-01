الشيخ : سنواصل صرف مخصصات الشهداء والجرحى مهما كان الثمن

رام الله / سما /

قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية تدرس خطوات للردّ على القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر تويتر، الاثنين، أنّ السلطة ستواصل صرف مخصصات الشهداء والجرحى، بعد الإجراء التصعيدي الإسرائيلي بقرصنة 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.

في اجراء تصعيدي اخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية قررت إسرائيل قرصنة ١٥٠ مليون من أموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى . سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنه. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩

وكان الكابينيت الإسرائيلي صادق يوم أمس الأحد، على مقترح قدمه وزير الجيش نفتالي بينيت، يقضي باقتطاع 149 مليون شيكل من أموال السلطة.